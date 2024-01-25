شكرا لقرائتكم خبر عن ٩ ملايين نازح.. الهجرة الدولية: السودان يمثل أكبر أزمة نزوح فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لمنظمة الهجرة الدولية إن السودان تمثل أكبر أزمة نزوح في العالم، لافتا إلى أنه بدأت أزمة النزوح في السودان تتكشف منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث تعود جذورها إلى صراع دارفور الذى بدأ فى عام 2003. ومع ذلك، فإن الصراع الحالى قد أعاد تشكيل ديناميكيات النزوح بشكل جذرى فى جميع أنحاء البلاد. السودان منذ 15 أبريل 2023.

ووفق الهجرة الدولية أدت الاشتباكات المسلحة فى مدن متعددة في جميع أنحاء السودان إلى نزوح ما يقدر بنحو 6,036,176 نازحًا خلال الأشهر التسعة الماضية. قبل 15 أبريل 2023، كان السودان يستضيف بالفعل ما يقدر بنحو 3,820,772 نازحًا داخليًا.

وآوضحت المنظمة اللأممية إلي أنه لتقدير العدد الإجمالى للنازحين داخليًا فى السودان، بما فى ذلك النازحين قبل وبعد 15 أبريل 2023، أجرت مصفوفة تتبع النزوح في السودان تحليلًا مكثفًا لبيانات النزوح الخاصة بها

وذكر التقرير أنه يستضيف السودان ما يقدر بنحو 9,052,822 نازحًا داخليًا حتى 31 ديسمبر 2023، وهو ما يمثل أكبر أزمة نزوح داخلي في جميع أنحاء العالم.