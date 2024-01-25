شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء وكتاب الدولة الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الوزراء وكتاب الدولة الجدد في الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، وذلك في قصر قرطاج.



وكان الرئيس التونسي قد قرر تعيين كل من ..فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، و فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني..وذلك وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.



كما شمل التعيين ..سمير عبد الحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي، رياض شود، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.