شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الاجتماع الدولى الـ21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الأربعاء، فى العاصمة الكازاخستانية "أستانا" أعمال الاجتماع الدولى الـ 21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أنه يشارك في الاجتماع وفد سوري برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، ووفود البلدان الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) موضحة أن أعمال الاجتماع تستمر لمدة يومين ويشارك فيه بالإضافة إلى وفود البلدان الضامنة ممثلون عن البلدان المجاورة لبنان والعراق والأردن بصفة مراقبين، ويحضره ممثلون عن الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت "سانا" عن محللين سياسيين روس القول "إن الاجتماع الدولي سيشهد هذه المرة مناقشات حول مستجدات الأوضاع في المنطقة على ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية".

وفي السياق، التقى الوفد السوري برئاسة صباغ بالوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، حيث بحثا أجندات الاجتماع الدولي وتنسيق مواقف الطرفين في المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الدولي.