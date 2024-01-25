شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزي الصين في ضحايا الانهيار الجبلي بـ"يوننان" والزلزال بـ"جيجيانغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الانهيار الجبلي، الذي وقع في مقاطعة "يوننان" جنوب غرب البلاد، والزلزال الذي ضرب مدينة ووشي في مقاطعة جيجيانغ شرق البلاد، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان اليوم الأربعاء - تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.