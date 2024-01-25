الخارجية القطرية تستنكر التصريحات المنسوبة لنتنياهو بشأن وساطة بلادها بين إسرائيل و"حماس"

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الأنصاري تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، ذكر من خلالها أن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو، غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".
وأوضح الأنصاري أنه "إذا تبين أن التصريحات المتداولة لنتنياهو صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوّض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".
وأشار ماجد الأنصاري، إلى أن "قطر نجحت، ومنذ شهور، وبعد وساطة ناجحة، في العام الماضي، إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، تمخض عنه إطلاق سراح أكثر من مئة رهينة إسرائيلي، وثلاثة أضعافهم من الجانب الفلسطيني، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "دولة قطر قد أبلغت الجهات الإسرائيلية الرسمية، بأن حركة حماس علّقت اتصالات صفقة تبادل الأسرى".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "قطر قد أطلعت أو أخبرت تل أبيب بأن حركة حماس قد علّقت أو جمّدت إتمام صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الإسرائيلية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.