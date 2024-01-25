إغلاق العديد من الطرق في الجليل الغربي تخوفا من عمليات تسلل في الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه بعد الاشتباه في وقوع حادثة تسلل إلى الداخل الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، فإنه تم إغلاق بعض الطرق وإقامة بعض الحواجز في منطقة الجليل الغربي.
وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية بأن قوات من الجيش تقوم بعمليات مسح فورية على الحدود اللبنانية بسبب الخوف من تسلل البعض من الجنوب اللبناني إلى الشمال الإسرائيلي، وإنه لذلك تم إغلاق الطرق المؤدية إلى كيبوتس "حانيتا" بالجليل الغربي.
22 يناير, 02:02 GMT
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد حذر، أمس الأربعاء، من أنه "بمجرد تحديد موعد لعودة السكان إلى الشمال، فإن ذلك سيصب في مصلحة حزب الله اللبناني".
وذكر أن "وقف الحرب في غزة سيثير حزب الله ضدنا"، مشددا على ضرورة ألا تتنتهي الحرب في غزة في الوضع الحالي دون تفكيك كامل لحماس.
أمس, 22:43 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.