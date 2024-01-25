الخليج اليوم .. شركة ناقلات النفط الكويتية توقف مرور سفنها في البحر الأحمر مؤقتا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت صحيفة (الرأي) الكويتية اليوم الأربعاء أن شركة ناقلات النفط الكويتية قررت إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر "مؤقتا" بسبب تطور الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن قرار الإيقاف المؤقت "يخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة".

وأكدت المصادر في الوقت نفسه التزام مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ عقودها المبرمة مع الدول المختلفة، وذلك عبر ناقلات أجنبية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.