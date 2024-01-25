شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 50 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُستشهد 50 فلسطينيًا على الأقل، وأُصيب العشرات بجروح خلال الساعات الماضية، في العدوان الإسرائيلي المكثف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عشرات الشهداء وصلوا لمستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جراء القصف الإسرائيلي على غرب خان يونس، لافتة النظر أن عشرات الشهداء في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس لم تتمكن سيارات الإسعاف من انتشالهم، في ظل حصار الاحتلال لمستشفى ناصر الطبي، ومستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس.

