مقاتلات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

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الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "من بين الأهداف التي تم قصفها مبان ومواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية التابعة لحزب الله".
#عاجل جيش الدفاع يغير على سلسلة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك مدرج طائرات تستخدمه المنظمة— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 25, 2024
أغارت طائرات حربية قبل قليل على سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة صور والمغيرة في الأراضي اللبنانية.
ومن بين الأهداف التي تم قصفها مباني…
وأضاف أن "أحد المواقع التي تم استهدفها بها مدرج طائرات عسكري وبنى تحتية عسكرية يستخدمها التنظيم لتوجيه الإرهاب إلى داخل أراضي دولة إسرائيل".
وأشار إلى أنه "في وقت سابق اليوم سقط هدفين جويين معاديين أطلقهما حزب الله بالقرب من كيبوتس كفار بلوم، ولم تقع إصابات في الحادث".
كما أفاد البيان بقصف عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان بالمدفعية وقذائف الهاون.
أمس, 08:05 GMT
وقال في بيان، إن "عناصر المقاومة شنوا عند الساعة 11:20 هجوما جويا بمسيرتين إنقضاضيتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفاربلوم"، مؤكدًا أن "الاستهداف حقق إصابات مباشرة".