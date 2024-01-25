مظاهرات لنصرة غزة في مدينة تاجوراء الليبية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب مراسل "الخليج 365"، انطلقت الوقفة ظهر اليوم وسط ميدان أبوشوشة بالمدينة بعشرات من الطلبة والمعلمين من كل المدارس بالمدينة.

وجاءت هذه الوقفة لتوعية الطلاب بكمية الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة.

وكانت أغلب المدن الليبية قد شهدت في وقت سابق، ردود فعل شعبية كبيرة تندد بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وتم رفع العلم الفلسطيني في الساحات العامة والمباني الرئيسية في ليبيا، تعبيرًا عن تعاطف الشعب الليبي مع القضية الفلسطينية.

17 أكتوبر 2023, 13:57 GMT

كما أعلنت ليبيا، تخصيص 50 مليون دولار، مساعدات إنسانية لأهالي غزة تضامناً معهم.

وتؤكد ليبيا مرارا موقفها "الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يمارس في حق المدنيين من سياسة القتل الممنهج والإبادة".