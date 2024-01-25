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شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد وواشنطن تتفقان على جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لصياغة جدول زمني يحدد وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاتفاق يتضمن الخفض التدريجي لمستشاري التحالف وإنهاء المهمة العسكرية له ضد "داعش" الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف تتسق مع رؤية الحكومة العراقية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاتفاق يتضمن الخفض التدريجي لمستشاري التحالف وإنهاء المهمة العسكرية له ضد "داعش" الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف تتسق مع رؤية الحكومة العراقية.