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بغداد وواشنطن تتفقان على جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

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واس- بغداد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لصياغة جدول زمني يحدد وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاتفاق يتضمن الخفض التدريجي لمستشاري التحالف وإنهاء المهمة العسكرية له ضد "داعش" الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف تتسق مع رؤية الحكومة العراقية.

منع التصعيد

أكد البيان التزام العراق بسلامة مستشاري التحالف الدولي في العراق أثناء مدة التفاوض ومنع التصعيد، وأن الحكومة العراقية، إذ ترحب بهذا الاتفاق، فإنها تعده جزءًا من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب العراقي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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