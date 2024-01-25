شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد وواشنطن تتفقان على جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق والان نبدء بالتفاصيل

منع التصعيد

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لصياغة جدول زمني يحدد وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاتفاق يتضمن الخفض التدريجي لمستشاري التحالف وإنهاء المهمة العسكرية له ضد "داعش" الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف تتسق مع رؤية الحكومة العراقية.أكد البيان التزام العراق بسلامة مستشاري التحالف الدولي في العراق أثناء مدة التفاوض ومنع التصعيد، وأن الحكومة العراقية، إذ ترحب بهذا الاتفاق، فإنها تعده جزءًا من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب العراقي.