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الخليج اليوم .. شاهد: أحدث ظهور للشيخة "موزة" والدة أمير قطر بفعاليات المدينة التعليمية بالدوحة

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الرياض - كتب موسى القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول ، أحدث ظهور للشيخة "موزة" والدة أمير قطر ، خلال مشاركتها فعاليات المدينة التعليمية بالدوحة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم .

 

وظهرت الشيخة موزة في الفيديو خلال استقبالها أثناء دخولها المدينة التعليمية ، ومشاركتها للفعاليات المقامة على هامش الجلسة النقاشية التي تنظمها مؤسسة المدينة التعليمية .

 

وأبانت لقطات من الفيديو الشيخة موزة وهي تتحدث مع الأطفال المشاركين في الفعاليات ، حيث استعرض عدد من الأطفال أعمالهم التي يشاركون بها في الفعاليات .

 

وأوضح الفيديو تفاعل الشيخة موزة مع الأطفال وتشجيعهم على التطوير والثناء على أعمالهم .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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