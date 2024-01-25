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استشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على خان يونس

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واس- خان يونس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مستشفى ناصر بخان يونس أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيداً وعشرات الجرحى، جراء القصف الإسرائيلي الذي تركز في الجزء الغربي من مدينة خان يونس.

وضع صحي صعب

ولفت النظر إلى أن الوضع الصحي داخل المستشفى صعب للغاية في ظل الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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