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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على خان يونس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مستشفى ناصر بخان يونس أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيداً وعشرات الجرحى، جراء القصف الإسرائيلي الذي تركز في الجزء الغربي من مدينة خان يونس.
وأفاد مستشفى ناصر بخان يونس أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيداً وعشرات الجرحى، جراء القصف الإسرائيلي الذي تركز في الجزء الغربي من مدينة خان يونس.