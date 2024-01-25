شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

وضع صحي صعب

الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفاد مستشفى ناصر بخان يونس أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيداً وعشرات الجرحى، جراء القصف الإسرائيلي الذي تركز في الجزء الغربي من مدينة خان يونس.ولفت النظر إلى أن الوضع الصحي داخل المستشفى صعب للغاية في ظل الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى.