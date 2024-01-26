"حماس" تؤكد أنها ستحترم قرار وقف إطلاق النار إذا قررت محكمة العدل الدولية ذلك

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كما طالبت "حماس" إسرائيل بإنهاء حصارها المستمر منذ 18 عامًاًعلى غزة، وإدخال جميع المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.
وأمس الأربعاء، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر، غدا الجمعة، قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا المطالبة بفرض تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة ضد إسرائيل حول "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.
19 يناير, 08:36 GMT
وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.