"حماس" تؤكد أنها ستحترم قرار وقف إطلاق النار إذا قررت محكمة العدل الدولية ذلك

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت "حماس"، في بيان عبر "تلغرام"، أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم إذا أطلقت إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم.

كما طالبت "حماس" إسرائيل بإنهاء حصارها المستمر منذ 18 عامًاًعلى غزة، وإدخال جميع المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.

وأمس الأربعاء، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر، غدا الجمعة، قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا المطالبة بفرض تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة ضد إسرائيل حول "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.

19 يناير, 08:36 GMT

واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.

وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.

كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر نحو 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.