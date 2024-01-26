الخليج اليوم .. الكويت: إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء الخميس إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية.

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أنه تم إلقاء القبض على 3 عناصر "من جنسية عربية" ينتمون "لتنظيم إرهابي".

وجاء في بيان وزارة الداخلية الكويتية: "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص حيث تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها والقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي الى تنظيم إرهابي".

‏وأضاف البيان: "هذا وتم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".