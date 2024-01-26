خبير أمني يوضح لـ"الخليج 365" إلى متى سيظل المستشارون الأمريكيون في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف العراد في حديثه لـ"راديو الخليج 365"، أن "هذه الرؤية الجديدة ترسم العلاقة بين الطرفين وفق معطيات التقييم للقوات العراقية".

وأوضح أن ذلك يأتي أيضا وفق معطيات جدولة تسمح ببقاء الاستشارة لحين انتهاء حاجة القوات العراقية إليها.

وأشار العراد إلى أن العلاقة بين واشنطن وبغداد شهدت توتراً كبيراً في الأشهر السبعة الماضية.

أمس, 14:36 GMT

وذكر أن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بموافقتها على بدء جدولة الانسحاب لقوات التحالف الدولي على خلفية المباحثات التي جرت في أغسطس/ آب الماضي.

وأعلن العراق، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.

وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".