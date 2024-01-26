بعد قصف الجليل الأعلى.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمبنى تابع لـ"حزب الله" في بنت جبيل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، وخاصة بلدة بنت جبيل".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، بالتوازي مع إطلاق أحد الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال الإسرائيلي، وسقط في منطقة مفتوحة.

أمس, 14:24 GMT

وفي السياق ذاته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركز جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وأوضح "حزب الله"، في بيانه، اليوم الجمعة، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا، وموقع جل العلام في القطاع الغربي بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا بمسيرتين انقضاضيتين، منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفر بلوم وحققوا فيها إصابات مباشرة".

من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعًا جنوبي لبنان في القطاعين الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة بليدا والهبارية وكفر حمام وراشيا الفخار والخيام، بالإضافة إلى بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط.

كما نشر "حزب الله" اللبناني فيديو يحتوي على مشاهد من عملية استهدافه لقبة تجسسية في موقع جل العلام التابع للجيش الإسرائيلي، بأسلحة صاروخية خاصة وتم تصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.

يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 63 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.