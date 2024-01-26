نتنياهو: قرار محكمة العدل محاولة دنيئة لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نتنياهو، في بيان مصور نشره عبر منصة "إكس"، إن "التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، وفي والوقت ذاته فإن التزامنا المقدس بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا لا يتزعزع، فإسرائيل مثل أي دولة أخرى، لديها حق أصيل في الدفاع عن نفسها".

ووصف نتنياهو قرار المحكمة ضد بلاده بأنه "محاولة دنيئة لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها، كما أنه تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية"، مؤكدا رفضه لتلك المحاولة.

ويرى نتنياهو أن "تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل، ليست كاذبة فحسب، بل إنها كذبة شنيعة، فيجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها"، بحسب قوله.

واختتم نتنياهو بالتأكيد على أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس"، واصفا الحركة الفلسطينية بأنها "منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية"، كما تعهد باستمرار تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهده لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم "حماس" المدنيين كدروع بشرية، بحسب قوله.

وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارها، اليوم الجمعة، بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حيث قالت: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وأضافت المحكمة: "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل"، كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار عددًا من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".