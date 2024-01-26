أستاذ قانون دولي: لا توجد آلية واضحة في الأمم المتحدة لتنفيذ قرار محكمة العدل

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في حديثه مع "راديو الخليج 365"، أنه "بعد صدور القرار تتوقع المحكمة من إسرائيل تقديم تقارير تظهر مدى التزامها بالحكم من عدمه، وفي حال عدم التزامها تستطيع جنوب أفريقيا والدول الأخرى التوجه لمجلس الأمن".

وأضاف الخبير أنه "إذا تم استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن يمكن للدول استصدار قرار من الأمم المتحدة تطلب بفرض عقوبات على إسرائيل حتى تلتزم بواجباتها القانونية التي أمرت بها المحكمة".

وتوقع الخبير أن تصدر "محكمة العدل الدولية إجراءات احترازية من شأنها وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن المحكمة "على الأقل ستقرر إدخال المساعدات إلى المواطنين في قطاع غزة"، كما استبعد أن تهمل المحكمة طلب جنوب أفريقيا أو ترفضه".

وأكد نسيبة أن "قضاة المحكمة سوف يسببوا قراراتهم، وسوف تكون بعيدة عن السياسة، مستبعدا أن يخطئ 17 قاضيا في هذا الأمر".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وذكرت محكمة العدل الدولية، "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل"، موضحة:

"لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل". محكمة العدل الدولية

وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية"، وأنهت المحكمة جلستها التأكيد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".