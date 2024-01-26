مراسل "الخليج 365": سرب من المسيرات الانتحارية تنهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا، بأن "سربا من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، حيث أصابت القاعدة بشكل مباشر".

وتابع المراسل أن الهجوم الجديد استهدف القاعدة بـ3 طائرات مسيّرة على الأقل أصابت عمق الحقل بشكل مباشر، وهو الهجوم رقم 33 الذي تتعرض له القاعدة المذكورة، خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وأوضح المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية المكلفة بحماية القاعدة اللاشرعية، حاولت التصدي لهجوم الطائرات، حيث سُمعت أصوات القذائف المضادة بشكل واضح، لكن دون جدوى.

وفي هذه الأثناء، تشهد أجواء مناطق شرقي وشمالي دير الزور وشريط نهر الفرات الفاصل بين مناطق "قسد" ومناطق الجيش العربي السوري، تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الأمريكية.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية الأمريكية، بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا، لتحصين القواعد بعد تزايد الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة، التي تتبناها "المقاومة الإسلامية في العراق".

وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في الجزيرة السورية لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفي أغلب الأحيان تتبنى "المقاومة العراقية" تلك الهجمات.

وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل يومي لهجمات صاروخية.