الخليج اليوم .. أول تعليق لريال مدريد على أنباء رغبته في استعادة بنزيما من اتحاد جدة السعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفى مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي التقارير التي تحدثت عن طلبه من إدارة النادي الملكي إعادة مهاجم اتحاد جدة السعودي، الفرنسي كريم بنزيما لصفوف الفريق مجددا.

ويتردد أن بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، يريد مغادرة الاتحاد السعودي، بعدما انضم إليه الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.

وكشفت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي طلب الرحيل عن صفوف ناديه اتحاد جدة بسبب معاناته من ضغوطات.

وارتبط اسم بنزيما بقوة بالعودة لريال مدريد، وفقا لرغبة أنشيلوتي حسب بعض التقارير الصحفية في إسبانيا، لكن المدرب الإيطالي نفى هذه الإشاعات.

وردا على سؤال حول التقارير التي تزعم أنه طلب من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إعادة التعاقد مع بنزيما، قال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة الريال ولاس بالماس المقررة غدا السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني: "إنها كذبة. لم أتحدث عن هذا مع النادي".

كما نفى أنشيلوتي ادعاءات رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بأن الدوري الإسباني "فاسد" واتهامه للحكام بمحاباة ريال مدريد.

وبنزيما هو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد (بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 450 هدفا)، علما بأنه سجل 121 هدفا وصنع 54 في 187 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي، وفي المجمل سجل المهاجم الفرنسي للريال 354 هدفا وصنع 165 في 648 مباراة.

المصدر:espn