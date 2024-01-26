أمواج البحر تجتاح بعض شوارع مدينة جدة السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن الأمواج المتلاطمة اقتحمت الشوارع الملاصقة للكورنيش الواقع أمام حي الشاطئ، فيما اضطر رجال شرطة مرور محافظة جدة إلى تحويل الحركة المرورية على طريق الكورنيش جزئيا من نهاية شارع صاري باتجاه الشرق.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، كان قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن بلاده تأخذ قضية تغير المناخ على محمل الجد.

8 ديسمبر 2023, 14:52 GMT

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي الثالث بالرياض، التي أكد فيها الوزير السعودية أن "المملكة لم تعد دولة منتجة للنفط فقط، بل منتجة للطاقة بجميع أشكالها، كما أنها تقوم بدور رائد في سياق العمل المناخي"، على حد تعبيره.

ويرى عبد العزيز بن سلمان أن بلاده ليست بعيده عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص معايير كفاءة الطاقة، وأن ما يفصلها عن أوروبا في هذا المجال "ربما بفارق ثلاثة أو أربعة أعوام فقط، وبحد أقصى خمسة أعوام"، ما يعني أنه بحلول 2030 ستتمكن السعودية من الإيفاء بكافة معايير كفاءة الطاقة.