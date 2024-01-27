أردوغان يدعو إسرائيل للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي بوقف هجماتها ومجازرها على غزة فورا

دبي - محمود عبدالرازق - ودعا أردوغان، خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية على مستوى رؤساء المناطق في ولاية إزمير غربي تركيا، إسرائيل مرة أخرى للإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها على الفور"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

أمس, 19:00 GMT

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

أمس, 17:38 GMT

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.