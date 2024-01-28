شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: الفرق الطبية عاجزة عن انتشال الجرحى في خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

نفاد المستلزمات الطبية

الدمام - شريف احمد - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، أن طواقم الإسعاف التابعة له عاجزة عن انتشال الجرحى في محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل في محيط المستشفى.ولفت إلى أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي في ظل الاستهداف المستمر من الاحتلال للطواقم الطبية ومحاصرة الدبابات الإسرائيلية المستشفيات.أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنه تلقى إشارات بوجود جرحى داخل مدرسة الأمل بخان يونس التي تضم نازحين بسبب القصف الإسرائيلي.كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أن معظم المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية نفدت خاصة أدوية التخدير، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل وصول الأدوية والمستلزمات الطبية.