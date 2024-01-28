شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وقبرص تبحثان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مع نظيره القبرصي قسطنطينوس كومبوس، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنويع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والاتفاق على إنجاز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، ومشروع التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية مع التركيز على تفعيل الشراكة والتعاون في مجال النقل البحري والشحن، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال السياحة والتعليم والطاقة المتجددة.



واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الأحد بمسقط، وفقا لوكالة الأنباء العمانية - التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والوضع الإنساني المأساوي والتوتر في منطقة البحر الأحمر، وأكدا على ضرورة التوصل العاجل لوقف إطلاق النار والسماح بتدفق كافة أنواع الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق عملية إرساء حل الدولتين تحقيقًا للأمن والسلام العادل والشامل.