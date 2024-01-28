شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية والحصيلة 6330 معتقلا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة شؤون الأسري، أن قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6330 معتقلا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولليوم الـ114، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو أكثر من 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.