8 إضافات لـ Google Docs تُغيّر طريقة عملك

يُعد Google Docs أداةً أساسيةً للكتابة التعاونية بفضل بساطتها وإمكانية الوصول السريع ومزامنتها السحابية. لكن عندما تصبح المستندات معقّدة أو تحتاج إلى مهام أكاديمية أو إدارية جدية، قد يشعر المستخدم بقيود الواجهة البسيطة.

لتجاوز هذه القيود، فتح Google منصة المطورين عبر Google Apps Script وسوق Workspace، ما يسمح بتركيب إضافات (Add‑ons) تُوسّع إمكانيات المستندات بشكل كبير. فيما يلي ثمانية إضافات تُحسّن تجربة العمل في Google Docs.

تنظيف النصوص مع Text Cleaner (Workspace add‑on)

إذا قمت بنسخ نص من بريد إلكتروني أو PDF أو موقع ويب إلى Google Docs، غالبًا ما تُظهر المستندات مسافات غريبة، فواصل غير مرغوب فيها، وروابط إضافية. يقدّم Text Cleaner أداة مجانية لإزالة المسافات الزائدة والروابط غير الضرورية مع الحفاظ على التنسيق الأساسي مثل الغامق والمائل.

لوحة تنسيق المستندات الطويلة – Doc Tools by Ablebits (Workspace add‑on)

تجميع أدوات التنسيق المتفرقة في شريط جانبي واحد يسهّل العمل على المستندات الضخمة. يتيح لك الفرز حسب الحالة، تحويل الأرقام إلى كلمات والعكس، وإنشاء أنماط مخصّصة. النسخة المجانية تشمل معظم الميزات، بينما النسخة المدفوعة (30 دولار/سنة أو 100 دولار مرة واحدة) تُضيف دمج البريد المجمع.

إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام – Doc Variables (Workspace add‑on)

يُمكّنك Doc Variables من إدراج متغيّرات في العناوين، الترويسات أو النص الرئيسي، ثم ملء نموذجٍ يُنشئ المستند النهائي فورًا. مفيد جدًا لإنشاء العقود، الفواتير، العروض، أو التقارير الشهرية. الخطة المجانية تسمح بـ20 مستندًا،أما الخطة الفردية (5 دولار/شهر أو 50 دولار/سنة) فتزيل الحدود وتضيف دمج البيانات من Google Sheets.

إدارة المراجع الأكاديمية – Paperpile (Workspace add‑on)

Paperpile يضيف إدارة مراجع كاملة داخل Google Docs، مع تنسيقات APA، MLA، Chicago وغيرها. يتيح البحث في مكتبة المراجع أو قواعد البيانات مباشرةً أثناء الكتابة، ويستخرج تلقائيًا معرّفات PubMed و DOI. التطبيق والملحق مجانيان.

العثور على الكلمة المناسبة – OneLook Thesaurus (Workspace add‑on)

أداة مجانية تساعدك على البحث عن معاني الكلمات بحسب الفكرة بدلاً من الشكل. مثلاً، كتابة “fear of spiders” تُظهر كلمة “arachnophobia”. تشمل أوضاعًا للصفات والأسماء وتقدّم اقتراحات للكلمات المتناغمة.

كتابة الاكواد التقنية – Code Blocks و Mermaid (Workspace add‑ons)

Code Blocks يضيف تلوينًا نحويًا تلقائيًا لقصاصات الشيفرة، مع دعم لغات متعددة وخيارات للعرض داخل المستند. لا يغيّر النص أثناء الكتابة لكنه يَظهر النتيجة بعد الانتهاء.

Mermaid يُتيح إنشاء مخططات، رسوم تدفق، ومخططات بيانية بكتابة كود بسيط. تُدرج الصورة الناتجة مباشرةً في المستند مع إبقاء الكود قابلًا للتعديل.

تفعيل الوضع الليلي – DocsAfterDark (Chrome extension)

بينما يمتلك تطبيق Google Docs للهواتف وضعًا ليليًا، يبقى الإصدار الويب ساطعًا. DocsAfterDark يضيف سمةً داكنة قابلة للتخصيص مع ميزة Smart Invert التي تحافظ على ألوان الصور والرسوم.

تحسين الكتابة الاحترافية – Grammarly (Chrome extension)

Grammarly يكمّل مدقق إملاء Google من خلال تحليل الوضوح، الأسلوب، والنبرة. يُظهر اقتراحات حول الصياغة المُفعلة، الكلمة النشطة، وتجنب التكرار. الخطة المجانية كافية للغالبية، بينما الخطة المدفوعة (12 دولار/شهر أو 30 دولار/شهر مع الفوترة السنوية) تضيف كشف الانتحال وإعادة كتابة الجمل الكاملة.

طريقة أفضل للعمل في Google Docs

بتثبيت بعض الإضافات المذكورة وضبط إعدادات المستند، ستحصل على تجربة أكثر مرونة وقوة، تتجاوز حدود Google Docs الافتراضية وتدعم مجموعة واسعة من سير عملك الاحترافي.