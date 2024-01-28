24 شهيدا فى قصف إسرائيلى على خان يونس خلال الساعات الـ 24 الماضية

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القاهرة - سامية سيد - استشهد 24 شخصا فى قصف إسرائيلى على خان يونس خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد عدد من الأشخاص النازحين وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين فى حى الأمل غرب خان يونس.

وأصيب عدد آخر من الأشخاص خلال انتظارهم دخول المساعدات إثر استهداف الجيش الإسرائيلى دوار الكويت فى مدينة غزة، فضلا عن آخرين أصيبوا فى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى لمنزل فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشب حريق كبير بفعل القصف المدفعى الإسرائيلى لمحيط أبراج القلعة فى منطقة قيزان رشوان جنوبى خان يونس جنوبى قطاع غزة، كما أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلى منازل سكنية فى الحى الجنوبى لمخيم بخان يونس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلى 19 مجزرة فى قطاع غزة أمس راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

وفى حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا.