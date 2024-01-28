شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة: نرفض عقاب عشرات الآلاف من العاملين فى الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، مضيفا أن "تحقيق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تم تفعيله على الفور".

وأكد جوتيريش، في بيانه الصحفي: " لا يجب أن يُعاقب عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون في بعض أخطر الأوضاع لعاملي الإغاثة، مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم موظفو الوكالة.

وكانت الأمم المتحدة قد تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية حول ادعاءات بمشاركة 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مليوني مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية المقدمة من الوكالة لبقائهم اليومي على قيد الحياة وذكر أن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع متطلباتهم في شهر فبراير.

وناشد جوتيريش بقوة الحكومات التي علقت مساهماتها، أن تضمن على الأقل استمرار عمليات الأونروا وكانت 9 دول أعلنت تعليق تمويلها بشكل مؤقت للأونروا بعد تلك الادعاءات.