شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوي المندوبين الدائمين، ومن المقرر أن يكون الاجتماع مغلقا ويناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ولليوم الـ114، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو أكثر من 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.