شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: مسيرات إسرائيلية تقصف محيطى مستشفى الأمل ومجمع ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مسيرات إسرائيلية تقصف محيطي مستشفى الأمل ومجمع ناصر بخان يونس ونواجه صعوبة في تقديم الخدمات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولليوم الـ114، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو أكثر من 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.