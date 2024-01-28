الرئيس الجزائري يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان لمواجهة "قوى الشر"

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر- الخليج 365. وقال تبون، في تصريح مشترك للصحافة مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، عقب المباحثات التي أجرياها في الجزائر: "تقف الجزائر إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه".

وأشار تبون إلى أن "الجزائر تدعم دوما السودان، والشعب الجزائري له تاريخ عريق في الوطنية ونصرة القضايا العادلة"، مؤكدا على "تطابق وجهات النظر بين الجزائر والسودان، في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وأشاد تبون بـ"موقف السودان الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأردف البرهان، بالقول: "إن السودان يتعرض لمؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين"، معربا عن سعادته بأن تكون الجزائر "حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية"، مؤكدا "لتوافق في وجهات النظر مع الجزائر حول العديد من القضايا الراهنة، بحسب قوله.

ومنذ 15 نيسان/أبريل 2023، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.

كما تسبب الصراع المسلح الذي تشهده العاصمة والمناطق المحيطة فيها بنزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.