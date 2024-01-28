الهيئة الدولية لدعم فلسطين: تعليق تمويل الـ"أونروا" يعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح عبد العاطي، في مقابلة إعلامية، بالقول: "يجب إمداد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بكل أسباب البقاء وزيادة دعمها في قطاع غزة، واحترام تدابير محكمة العدل الدولية"، موضحا أن هذا التعليق "يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر".

وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "بعض الدول تحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تعليق تمويل الوكالة"، مشيرا إلى "قيام الجانب الإسرائيلي بإعاقة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل بدأت حملة دولية ضد وكالة الأونروا"، معربًا عن صدمة بلاده إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة.

وأضاف أن "تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة"، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الـ"أونروا" بـ"الانتقامي".