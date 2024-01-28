صواريخ تستهدف قاعدة "روباريا الرحيبة" الأمريكية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة- عاجل

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل، بالقول: "تعرضت القاعدة الأمريكية بريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة على المثلث الحدودي (السوري- العراقي- التركي)، لهجوم بعدد من الصواريخ استهدفها بشكل مباشر".

وأضاف المراسل أن القاعدة تقع بجانب سد "حياك" في قرية خربة عدنان المعروفة باسم روباريا الرحيبة بريف مدينة المالكية أقصى شرقي الحسكة.

وتابع المراسل أن مصدر القذائف الصاروخية هو الأراضي العراقية القريبة من المنطقة، حيث شوهد استنفار للطيران المروحي والمسير الأمريكي في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات العسكرية إثر الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وبهذا الهجوم يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، إلى أكثر من 174 هجوما خلال أكثر من 90 يومًا.

وقال مراسل "الخليج 365" في محافظة دير الزور إن القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، أكبر حقول النفط في سوريا، تعرضت لهجوم بالطائرات المسيرة.

وتأتي هجمات اليوم بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالصواريخ.