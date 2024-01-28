شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الهجوم على القوات الأمريكية كان قرب حدود سوريا ولم يقع داخل حدودنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأردن، اليوم الأحد، أن الهجوم الذى قتل خلاله 3 جنود أمريكيين لم يقع على الأرض الأردنية، وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضيين لوسائل إعلام محلية، إن "ميليشيات إرهابية نفذت الهجوم الذى استهدف قاعدة التنف".

وأضاف المتحدث: "القاعدة خارج حدود الأردن".

وتقع قاعدة التنف عند الحدود السورية مع الأردن والعراق، لكنها تتبع محافظة حمص السورية.

وجاءت تصريحات مبيضيين بعد إعلان واشنطن أن 3 جنود أمريكيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون، فى هجوم بطائرة مسيّرة على قوات أميركية متمركزة فى قاعدة شمال شرقى الأردن قرب حدود سوريا.

وتعرضت القواعد التى تضم قوات أمريكية فى المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.