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سوريا: القضاء على 8 إرهابيين من "داعش" فى عملية أمنية بريف درعا

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القاهرة - سامية سيد -  أعلن مصدر ميدانى سورى، اليوم /الأحد/ القضاء على 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى من بينهم عدد من المتزعمين فى عملية مركزة بمدينة نوى بريف درعا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن الجهات المختصة والمجموعات الرديفة نفذت عملية أمنية بمدينة نوى بريف درعا ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي، وقضت على 8 إرهابيين من الصف الأول للتنظيم، عرف منهم من يسمى بـ "والى حوران" الأمير أسامة العزيزى أبو ليث الملقب (بالشايب)، ومرافقه الإرهابى عوض العويد أبو أحمد القصيبة، والإرهابى زكور من الحجر الأسود وأولاده الثلاثة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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