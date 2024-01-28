لبنان يبدأ عمليات معالجة لمياه النهر الكبير بعد تسرب مواد نفطية إليه

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وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه "يجري حاليا التواصل مع وزير النفط ومدير عام النفط في سوريا الشقيقة، منذ الأمس بهذا الشأن، كما تواصل الوزير فياض مع وزير البيئة ناصر ياسين، للتنسيق بشأن الإجراءات".
أمس, 15:48 GMT
وبحسب الوزارة، فقد توجهت الفرق الفنية والتقنية في المنشآت أمس إلى موقع التسريب، وتعمل على رش المواد الكيمائية الخاصة بتفتيت المواد النفطية في المياه للحد من التلوث في حالات مماثلة، فيما ينسق فريق وزارة البيئة مع وزارة الطاقة والمياه ومحافظة عكار لتحديد مصادر التسرب وطرق معالجته.
12 ديسمبر 2023, 07:15 GMT
ورفع المعتصمون صورا تثبت وجود تلوث المياه، مطالبين المسؤولين المعنيين بضرورة الالتفات إلى هذه القضية الحياتية التي تلحق الضرر بحياة المواطنين وصحتهم.
من جانبه، أشار رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، إلى أن "منشآت النفط في طرابلس معطلة كليا، ولم تدخل إليها أي سفن محملة بالمشتقات النفطية ولا بالبترول وذلك نتيجة قرارات صادرة عن وزارة الطاقة والمياه"، على حد قوله.