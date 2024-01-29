مستشار السوداني: سنحدد مدد زمنية لضمان إنسيابية انسحاب التحالف الدولي من العراق

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وأضاف الركابي، أن "الاجتماع الأول للجنة العسكرية الأولى بين بغداد والتحالف الدولي تمخض عنه تشكيل ثلاث فرق"، مؤكدا أن "هناك رؤية لدى الحكومة العراقية بأن قواتنا قادرة على حفظ الاستقرار".
17 يناير, 11:14 GMT
ورأى أن "ضربات الفصائل ضد القواعد الأمريكية هي ردة فعل طبيعية نتيجة ما يحصل من عمليات ابادة في غزة"، لكنه أكد "التزام الحكومة بحماية المقار والبعثات الدبلوماسية في العراق".
أمس, 13:35 GMT
وذكر أن "الحوار بدأ بين قوات التحالف الدولي والحكومة العراقية، حيث أن مشوار نهاية مهمة التحالف في العراق وضع على السكة"، موضحًا أن "رئيس الوزراء قدم تعهدا بأن مهمة التحالف ستنتهي خلال دورة حكومته الحالية وهذا ما سيتم ويتحقق".
وأشار إلى أنه "ستبدأ بعد ھذا الاجتماع أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) على مستوى ثلاثة مجامیع عمل هي: (مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش) و(المتطلبات العملیاتیة والظرفیة) و(تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة)".
وثمّن السوداني "دور التحالف الدولي بما قدمه من مساعدة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية"، معربًا "عن رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات ثنائية مع جميع دول التحالف"، وفقا للبيان.
ويضم التحالف 86 عضوا، يحتفظ بعضهم بوجود عسكري في العراق، كما تضم الولايات المتحدة سوريا إلى منطقة مسؤوليتها، حيث يوجد، بحسب بعض المصادر، نحو 900 جندي أمريكي، ولم يعلّق البنتاغون على الشائعات بشأن إمكانية انسحابهم.