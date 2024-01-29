مستشار السوداني: سنحدد مدد زمنية لضمان إنسيابية انسحاب التحالف الدولي من العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال هشام الركابي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريحات مع قناة السومرية العراقية، إن الحكومة "ستحدد مدد زمنية لضمان إنسيابية انسحاب التحالف الدولي".

وأضاف الركابي، أن "الاجتماع الأول للجنة العسكرية الأولى بين بغداد والتحالف الدولي تمخض عنه تشكيل ثلاث فرق"، مؤكدا أن "هناك رؤية لدى الحكومة العراقية بأن قواتنا قادرة على حفظ الاستقرار".

17 يناير, 11:14 GMT

ورأى أن "ضربات الفصائل ضد القواعد الأمريكية هي ردة فعل طبيعية نتيجة ما يحصل من عمليات ابادة في غزة"، لكنه أكد "التزام الحكومة بحماية المقار والبعثات الدبلوماسية في العراق".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن "إنهاء مهمة التحالف الدولي قد ابتدأت رسمياً منذ الاجتماع الأول للجنة العسكرية العليا برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرًا إلى أن انطلاق أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي، هو حلم كبير جداً، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

أمس, 13:35 GMT

وذكر أن "الحوار بدأ بين قوات التحالف الدولي والحكومة العراقية، حيث أن مشوار نهاية مهمة التحالف في العراق وضع على السكة"، موضحًا أن "رئيس الوزراء قدم تعهدا بأن مهمة التحالف ستنتهي خلال دورة حكومته الحالية وهذا ما سيتم ويتحقق".

وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "متخصصين عسكریين سيتولون إنھاء مھمة التحالف الدولي ضد داعش، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أنه "ستبدأ بعد ھذا الاجتماع أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) على مستوى ثلاثة مجامیع عمل هي: (مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش) و(المتطلبات العملیاتیة والظرفیة) و(تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة)".

وثمّن السوداني "دور التحالف الدولي بما قدمه من مساعدة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية"، معربًا "عن رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات ثنائية مع جميع دول التحالف"، وفقا للبيان.

ويضم التحالف 86 عضوا، يحتفظ بعضهم بوجود عسكري في العراق، كما تضم ​​الولايات المتحدة سوريا إلى منطقة مسؤوليتها، حيث يوجد، بحسب بعض المصادر، نحو 900 جندي أمريكي، ولم يعلّق البنتاغون على الشائعات بشأن إمكانية انسحابهم.