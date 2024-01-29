شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النرويج.. أسكتلندا وإيرلندا تؤكدان استمرار تمويلهما للأونروا والان نبدء بالتفاصيل

عمل حيوي

النرويج تواصل التمويل

الدمام - شريف احمد - أكدت حكومتا أسكتلندا وإيرلندا، استمرارهما في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وقال رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف عبر حسابه على منصة "إكس": حكومة أسكتلندا لن توقف أو تسحب المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتؤكد ضرورة استمرار ضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة.بدوره، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أن بلاده لا تنوي وقف تمويل "العمل الحيوي"، الذي تؤديه الأونروا في قطاع غزة.وقال على حسابه عبر منصة "إكس"، إن بلاده قدمت للأونروا 18 مليون يورو العام الماضي، وستواصل دعمها العام الحالي للوكالة.وأشار إلى أن الأونروا تقدم المساعدة المنقذة للحياة إلى 2.3 مليون شخص، كما قضى أكثر من 100 من موظفيها في الأشهر الـ4 الماضية.

أعلنت النرويج -إحدى الدول المانحة الرئيسة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (Unrwa )- أنها ستواصل تمويل الوكالة.

وحثت المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقًا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة التي يعيشها قطاع غزة.