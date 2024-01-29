شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي لشعبنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا يُعد عقابًا جماعيًا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت في بيان أمس الأحد: هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.

ازدواجية معايير

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير، إذ تُواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل -القائمة بالاحتلال-، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضًا على أكثر من مليوني مواطن.



وجددت الوزارة مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر في قرارها، والتراجع عنه انحيازًا للإنسانية، واتساقًا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.