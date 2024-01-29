شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدن فلسطينية عدة وتعتقل عددا من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، قرية دير أبو ضعيف، و بلدة اليامون شمال شرق وغرب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وقالت وكالة وفا، إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وفتشتها واعتدت على قاطنيها، وسط اندلاع مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة قفين، شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من محورها الغربي، وجابت شوارعها، وتحديدا في الحيين الشمالي والغربي، ووسط البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات في البلدة.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابا من بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد باسم صدقة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.