تصويت...برأيك كيف سيكون رد "البيت الأبيض" على الضربة القاسية لقواته في الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الأحد، "مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 25 عسكريا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا".

وعلّق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحادث، بالقول إن "الهجمات على قاعدتنا في الأردن، تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وتعهّد بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، أعلنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء أمس الأحد، مسؤوليتها عن 3 هجمات على قواعد للقوات الأمريكية بواسطة الطائرات المسيرة، منها الهجوم على قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية الأردنية.

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ونقلت وكالة "عمون" عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، بيانا قالت فيه: "تم استهداف أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف (الواقعة قرب الحدود السورية الأردنية)، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".