شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولي يعلن عودة العمل بصورة طبيعية أمام الرحلات القادمة والمغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، عودة العمل بصورة طبيعية بالمطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة.

وذكرت إدارة المطار في بيان، وفقًا لوكالة الانباء العراقية،(واع)، "أنها تود أن تبين للرأي العام وللمسافرين بعودة العمل بصورة طبيعة في المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة، بعد إكمال أعمال الصيانة الضرورية للإنارة الملاحية، على المدرج -15L 33R، من قبل الفرق الفنية المختصة".