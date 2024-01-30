شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نقص اللقاحات.. اليونيسيف تحذر من تعرض أطفال غزة لأمراض خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن أطفال قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان متواصل برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.

وأوضحت "اليونيسف"، في بيان يوم الاثنين، أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية، محذرة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال.

وأشارت إلى أنها عملت مع شركائها على توفير 962 ألفًا و550 جرعة من اللقاحات في ديسمبر الماضي.

نقص اللوزام المخبرية

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، أن المختبرات في المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في مواد اللوزام المخبرية ووحدات الدم ومشتقاته.

وأشارت إلى استنزاف أكثر من 20 ألف وحدة دم تبرع بها الفلسطينيون على مدار 115 يومًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.



توقف الفحوصات

ولفتت الوزارة إلى عدم توافر الفحوصات الفيروسية للمرضى ووحدات الدم، وتوقف فحص الدم الأساسي "CBC" في مختبر مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن باقي مختبرات المستشفيات بالقطاع ستتوقف في أي لحظة، بسبب تصاعد اعتداءات الاحتلال وعرقلته لوصول الإمدادات الطبية.

ولفتت إلى توقف فحوصات غازات وأملاح الدم بسبب نقص المحاليل الخاصة بها، إضافة للنقص في الفحوصات الكيمائية الخاصة بمرضى الكلى والكبد والحوامل والمضادات الحيوية اللازمة للمزارع البكتيرية.