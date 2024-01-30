شكرا لقرائتكم خبر عن القضية الفلسطينية وغزة تتصدران أنشطة مجلس الأمن خلال الـ48 القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة تشاورية مغلقة تتحدث فيها السيدة سيجريد كاج كبير منسقى المساعدات الأنسانية و الأنشائية فى قطاع غزة وذلك بمقتضى القرار الأممي رقم 2712 الصادر في 15 نوفمبر 2023 الذى ينص على تولي السيدة سيجريد مهام منصبها فى الثامن من يناير الجارى و ان تقدم لمجلس الأمن الدولى تقريرا اوليا فى غضون 20 يوما من تعيينها فى هذا المنصب.



كما سيعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم جلسة نقاش مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة حول الوضع في الشرق الأوسط و القضية الفلسطينية وذلك بناء على طلب من مندوب الجزائر فى المجلس .



و سيأتي اجتماع الأربعاء القادم عقب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الجاري و القاضى بانتهاك اسرائيل لإلتزاماتها ببنود المعاهدة الدولية لمكافحة الابادة العرقية فى غزة .



كما سيصوت مجلس الأمن الدولى اليوم على مسودة قرار بتجديد ولاية و مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى قبرص .



و سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تشاورية حول عمل مركز الأمم المتحدة الأقليمي للدبلوماسية الوقائية في وسط اسيا يتحدث فيها المدير العام للمركز كاها ايمناتزى حول عمل المركز على مدار العام 2023 .



كان مجلس الأمن الدولى قد استهل أنشطته الأسبوعية – الاثنين – بالاستماع فى جلسة خاصة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم اسعد خان حول انشطة المحكمة فيما يتعلق بالوضع فى دارفور و جرائم الحرب التى يحقق فيها جهاز الادعاء العام للمحكمة .



في ذات السياق .. تعقد اللجنة الأممية المعنية بمتابعة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 2206 اجتماعا غير رسمى ذو طبيعة تشاورية حول تقرير لجنة الخبراء الصادر فى اول ديسمبر 2023 ، وتقرر عقد هذا الاجتماع يوم الاربعاء القادم صباحا بتوقيت الولايات المتحدة