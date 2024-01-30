"أنصار الله" اليمنية تؤكد تلقيها رسالة تهديد من واشنطن عبر سلطنة عُمان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "فتح المعارك وتحريك الجبهات هي إحدى التهديدات الأمريكية التي تم إيصالها كرسالة أمريكية عبر عُمان، رداً على موقف الشعب اليمني المجاهد الرافض لإبادة أبناء غزة وحصارهم".

وأضاف: "نقول لهم (للأمريكيين) مصير أي مغامرة أو حماقة بتنفيذ التهديد الأمريكي للشعب هو الفشل والخسران".

وتابع الحوثي: "لن يثنيه (الشعب اليمني) أي تحرك للأعداء عن مهمته لنصرة غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت "أنصار الله" واشنطن ولندن، بالسعي لتنفيذ تحركات عسكرية برية في اليمن، عبر مرتزقة وقوات من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، بتغطية جوية وبحرية أمريكية وبريطانية لتحقيق تقدمات ميدانية في مناطق سيطرة الجماعة، رداً على هجمات الأخيرة في البحرين الأحمر والعربي.

وتأتي التطورات غداة إعلان "أنصار الله"، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخ بحري مناسب، أثناء إبحارها في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان نشر على "تلغرام"، إن "استهداف السفينة الأمريكية يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.