شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 27 ألف شهيد جراء عدوان الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

حصار المستشفيات

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 117 على التوالي إلى 26900 شهيد.كما ارتقعت أعداد الجرحى إلى 65949 معظمهم من النساء والأطفال.أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 150 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 313 خلال الساعات 24 الماضية.ولفتت إلى مواصلة الدبابات الإسرائيلية محاصرة واستهداف مستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنع سيارات الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى.