شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يطالب بتقديم المساعدات للأونروا لإنقاذ الأرواح في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تقديم المساعدات للأونروا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، مشددا على أن نظام الدعم الإنساني في قطاع غزة يتعرض للانهيار.



وأكد جوتيريش، إحاطة إعلامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على أهمية مواصلة عمل منظمة الأونروا الحيوية في قطاع غزة لتلبية الحاجة الملحة للمدنيين في غزة، لافتا إلى أن الأونروا القوام الأساسي في غزة.



وأشار الأمين العام إلى أن المنظومة الإنسانية في غزة تتهاوى، كما يواجه المدنيين ظروف غير إنسانية وهم يعانون للبقاء على قيد الحياة في ظل انعدام موجود الخدمات الأساسية، مضيفا أن الجميع في غزة يشعرون بالجوع وانعدام الأمن الغذائي.



وندد جوتيريش بالعنف العسكري المفرط من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين قطاع غزة، ما تسبب في الموت والدمار والتشريد والجوع والفقدان والمعاناة للمدنيين لمدة أكثر من 12 يومًا.



ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن دون شروط وفورًا، لافتا إلى أنه لا تبرير للقتل المتعمد والعقاب الجماعي على أهل غزة.



وأضاف أن القصف من قبل إسرائيل مستمر دون هوادة، مما أدى إلى قتل الكثير من المدنيين ودمار واسع لا مثيل له، ودمرت 70% من البنية التحتية في غزة.

وأكد أنه لا يوجد أي طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي، مشددا على ضرورة احترام القوانين الدولية والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية، والامتثال له.



وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار، معربًا عن انزعاجه الشديد من تزايد مستويات العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.