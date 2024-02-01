"أنصار الله" تجري تدريبات عسكرية لأكثر من 165 ألف جندي احتياط

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الحوثي: "وفقا لإحصاءات المتخصصين لدينا، تم تدريب 165429 شخصا من بين السكان وتأهيلهم للدورات العسكرية".

وأشار الحوثي إلى أن 600 ألف شخص تلقوا تدريبات عسكرية وإدارية وخاصة وعامة منذ بداية الضربات الأمريكية والبريطانية على أراضي اليمن في 12 يناير/ كانون الثاني.

وأضاف الحوثي: "أنشطة التدريب والتطوير المهني في إطار التعبئة مهمة للغاية وسيتم توسيعها وتوسيعها لتشمل العديد من مناطق اليمن".

وأكد الحوثي أن الجيش الشعبي اليمني جاهز للقتال وذو خبرة في العمليات العسكرية بروح معنوية عالية وروح قتالية.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الغربية عن غزو عسكري أمريكي محتمل لليمن للمشاركة في عمليات ضد "أنصار الله"، الذين يواصلون مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر لإجبارها على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأكد الحوثي، في كلمة له، ان "جماعة أنصار الله ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر طالما استمر العدوان على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الجبهة في اليمن هي من الجبهات التي بادرت منذ بداية الأحداث في غزة، في إطار موقف كامل وشامل على كل المستويات".

وأضاف أن "محصلة العمليات العسكرية خلال هذا الأسبوع، 10 عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني".