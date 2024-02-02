شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية حصيلة عملياتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، متضمنة إسقاط طائرة مسيرة في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن السفينة البريطانية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيلية، مشدداً على أن عملياتهم في البحرين العربي والأحمر "ضد الملاحة الإسرائيلية، أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق الخميس، بورود تقارير تشير إلى وقوع انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني. ولم يتضح إذا ما كانت هذه هي السفينة التي استهدفها الحوثيون.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها "اشتبكت وأسقطت طائرة مسيرة في خليج عدن" في الساعة الخامسة من صباح الخميس بتوقيت صنعاء، مشيرة إلى أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث نشرته على موقع "X"، أنها شنت "ضربات، ودمرت مسيرة بحرية تابعة للحوثيين تدعمها إيران في البحر الأحمر، وذلك في وقت لاحق من اليوم نفسه، حوالي الساعة 10:30 صباحاً".